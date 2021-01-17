Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

17 Ocak 2021 Pazar - 13:50
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Beşiktaş – Galatasaray Maç Sonucu 1
 
İddaa programında günün en çok oynanan maçı Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %16’sı derbiyi Siyah Beyazlıların kazanacağı yönünde tercihte bulunuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
 
Pazar akşamı İstanbul’da derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş lider ve ev sahibi olarak favori gösteriliyor. Galatasaray ise son lig maçında Gençlerbirliği önünde 6 gollü galibiyete uzanmıştı. Taraf bahsinden ziyade Gol Var daha sağlıklı.
 
Günün En Çok Oynanan Maçları
 
Inter – Juventus 2.5 Gol Üstü
 
İtalya Serie A’da zirveyi yakından ilgilendiren maçta Inter ile Juventus karşı karşıya gelirken bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i ise maçın gollü geçeceğini düşünüyor.
 
Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu
 
İnter’in Lukaku avantajı Fiorentina karşısında net olarak ortaya çıktı. Uzatmaları son dakikasında golünü atan Lukaku, yine Conte’yi ipten aldı. Juventus, rotasyonlu kadrosuyla Genoa engelini aştı. İki takımın ofansif oyunda hem bireysel hem de taktiksel artıları var. Ayrıca savunmada henüz net olarak güven verilerini görmedik. Haftanın en değerli maçında gol bahislerine yönelmek son derece mantıklı görünüyor. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsinden yana olacak.
 
Liverpool – Manchester United Maç Sonucu 1
 
İddaa programı Pazar bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Liverpool-Manchester United karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %34’ü ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
 
Liverpool açısından hedef maçlardan bir tanesi. Liderlik mücadelesi veren iki takımın maçı gollü geçebilir. Yarışta 3 puan geride kalan Liverpool’un kazanması son derece muhtemel.
 

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