Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 12:44
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Galatasaray – Denizlispor Maç Sonucu 1
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray Denizlispor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Pazar günü oynanan derbide savunmada Luyindama’nın hataları Galatasaray hanesinde 2 golle sonuçlandı. Bu maçta favori Galatasaray’ın, finansal sorunlar yaşayan Denizlispor karşısında net favori görüyorum. Aslan ilk yarıdan kazanır.
 
Hatayspor – Yeni Malatyaspor Maç Sonucu 1
İddaa programı Süper Lig bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Hatayspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u Hatayspor’un kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Süper Lig’in en başarılı kontratak ekiplerinden Hatay, Denizli’de de kendi oyunundan taviz vermeden 3 puanı kaptı. Yeni Malatya cephesinde Hamza Hoca, Rize galibiyetiyle koltuğu şimdilik kurtardı. Fakat Rize sınavından bağımsız, Yeni Malatyaspor’u bu sezon Alanya ve Fenerbahçe deplasmanları dışında beğenmedim. Konsantrasyon sorunu yaşarlarsa, Hatay beklenenden daha kolay kazanabilir. Ben, Hatay’ı galibiyete yakın görüyorum.
 
 
Manchester City – Aston Villa Maç Sonucu 1
Premier Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %49’u ev sahibinin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Manchester City son 8 maçını da kazanarak bu maça çıkacak. Pep Guardiola nihayet form yakaladı. Aston Villa da çok üretken bir ekip. Bu maçta en az 3 gol bekliyorum.
 

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Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
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