Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

22 Ocak 2021 Cuma - 13:13
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Paris Saint Germain - Montpellier: Maç Sonucu 1 
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Fransa Ligue 1 bülteninde bulunan Paris Saint Germain - Montpellier mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada ev sahibi kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
PSG için Şubat’ın ilk haftasına kadar kağıt üstünde kolay bir fikstür var. Barcelona maçlarına kadar minimum kayıpla ilerlemeyi hedefleyen Pochettino’nun ekibi, Montpellier engelini de sorunsuz geçer. Montpellier’in basit hatalar yapan ve kolay pozisyon veren yapısından ötürü ‘1 ve 2.5 üstü’ ikilisini alacağım.
 
CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko: Maç Sonucu 1
İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada CSKA Moskova’nın galip geleceğini düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi
Fenerbahçe Beko, farklı Zalgiris yenilgisi sonrası toparlandı ve 5 maçtır kazanıyor. Bu ivme ile lig lideri CSKA Moskova karşısına çıkacaklar. Yeni transfer Kyle Queen bu maçta oynamayacak. Barthel bu hafta da yok. CSKA geçen hafta evinde Barcelona'ya mağlup oldu. Mike James'in durumu maç saati belli olacak. Birkaç maçtır oynamayan Clyburn ve Hacket'ın da durumları net değil. Fenerbahçe son haftalarda iyi hücum ediyor. CSKA da evinde yüksek skorlara ulaşan bir takım. 154.5 sayı barajının aşılacağını düşünüyorum. Tercihim üst.
 
 
Monchengladbach – Borussia Dortmund: Maç Sonucu 2
Günün öne çıkan son karşılaşması Bundesliga bülteninde yer alan Monchengladbach – Borussia Dortmund karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi
Dortmund yakaladığı çıkışı son 2 maçtır kaybetti ve 3 puana hasret kaldı. Geçen hafta Leverkusen karşısında etkili olmalarına rağmen skoru bulamadılar ve yenildiler. Mönchengladbach ise zor da olsa Bremen'i yenip bu maça moralli geliyor. Ligin en çok gol atan 4 takımından 2'sinin bu mücadelesinde KG VAR ilk seçenek olur.

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Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
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