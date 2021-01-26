Günün En Çok Oynanan Maçları

Emmen - PSV: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Hollanda Eredivisie bülteninde bulunan Emmen – PSV mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %74’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Emmen hafta sonunda Den Haag ile yenişemedi. Çok sayıda pozisyona da girdiler fakat son vuruşlardaki beceriksizliği, skor bulmalarına engeldi. PSV’nin zirve takibi sürüyor. Waalwijk galibiyeti bir yana, Madueke’nin sakatlığı planları bozdu. Genç İngiliz’in durumu şu an belirsiz. Şayet oynamama ihtimali, PSV hücumlarını bir nebze sekteye uğratabilir. 5 gün sonra De Kuip’e gidecek olan PSV’den kontrollü bir oyun ve 3 puan bekliyorum. ‘MS 2 ve 4.5 altı’ ikilisini alacağım.

Newcastle United – Leeds United: Toplam 2.5 Üst

İddaa programının Premier League bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Newcastle United – Leeds United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Newcastle açısından son 10 maç istenilen gibi geçmedi. Takımın kendine gelmeye ihtiyacı var. Leeds çok üretken olsa da kalesini gole kapamakta güçlük çekiyor. Karşılıklı goller ideal bir seçenek olacaktır.

Günün öne çıkan son karşılaşması Euroleague bülteninde yer alan Fenerbahçe Beko – Maccabi Tel Aviv karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi