Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

27 Ocak 2021 Çarşamba - 14:56
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Başakşehir - Trabzonspor: Maç Sonucu 2
 
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Kupa karşılaşması olan Başakşehir - Trabzonspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %56’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
 
Son şampiyon Başakşehir’de ciddi bir düşüş hakim. Takım içinde sorunlar olduğu ve büyük bir motivasyon kaybı yaşadıkları ortada. Bazı oyuncuların da Başakşehir’den ayrılma isteği belli ki takımı olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda bu akşamki karşılaşmada Başakşehir’de İrfan Can Kahveci, Rafael, Edin Visca, Chadli gibi ilk 11’in önemli isimleri sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile çıkışa geçmiş durumda. İki takımı baz aldığımızda Trabzonspor bana göre net şekilde ağır basan taraf. Ortaya koydukları futbol, son haftalardaki performanslarını incelediğimizde ben kupayı Trabzonspor’un kazanacağı görüşündeyim. Kaldı ki Abdullah Avcı, Başakşehir takımını yıllarca çalıştırdı ve eski takımının artı, eksilerini en iyi analiz edecek teknik adam. Trabzonspor’un maçı uzatmalara götürmeden kazanacağı görüşündeyim.  
 
Chelsea - Wolverhampton: Maç Sonucu 1
 
İddaa programının Premier League bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Chelsea - Wolverhampton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmada Chelsea’nin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
 
Chelsea ile Frank Lampard yolları ayırdı. Bu karar ileriki dönemde çok tartışılacaktır. Wolves bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Willian Jose transfer edildi. Bu maçta her iki takım da skora katkı verir.
 
Manchester United – Sheffield United: Maç Sonucu 1
 
Günün öne çıkan son karşılaşması Premier Lig bülteninde yer alan Manchester United – Sheffield United karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
 
Son 8 yılda Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası dahil birçok kupayı müzesine götüren United, yıllardır özlemini sürdürdüğü Premier Lig şampiyonluğu hasretine artık bu yıl son vermek istiyor. Takımın liderliği bir yana, FA Cup’taki Liverpool zaferi, United’ın bu işte ne kadar ciddi ve arzulu olduğunun kanıtı. Chris Wilder’ın ekibi hiç olumlu sinyaller vermiyor. Büyük bir sürpriz olmazsa küme düşmekten kurtulamayacaklar. 3 gün sonra Arsenal deplasmanına gidecek olan United, rakibinin işini ilk yarıdan bitirecektir.

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