Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 12:55
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Fenerbahçe - Galatasaray: Maç Sonucu1
 
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması olan Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
 
Fenerbahçe’de en büyük problem Luiz Gustavo’nun geçirdiği sakatlık…Brezilyalı futbolcunun derbide görev alması beklenmiyor. Bu durum açıkçası derbide ibreyi az da olsa Galatasaray’a kaydırmış durumda. Sarı kırmızılılarda özellikle Muslera’nın sahalara dönüşü, Onyekuru’nun transferi ile oyun kimliği bambaşka bir düzeye evrildi. Galatasaray artık hızlı hücum ederken kalede de Muslera olunca daha rahat maç kazanmaya başladı. Aynı zamanda G.Saray’da yeni transferler Yedlin ve Mohamed de bu maçta forma giyecek. Galatasaray’ı bir adım önde görsem de önerim bu maçta 4 gol çıkmayacağı yönünde. En garanti tercih 3.5 gol altı olacaktır.  
 
Huesca – Real Madrid : Maç Sonucu 2
 
İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Huesca – Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada konuk takımın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
 
Real, evinde Levante’ye kaybedince 2.sırayı Barça’ya ikram etti. Ramos olmayınca sıkıntı artıyor savunmada. Huesca ise Valladolid deplasmanında kritik 3 puanla hayata döndü. Real’in son 5 resmi maçta 1 kez kazanabilmiş olması Huesca adına şans. KG VAR ideal.
 
Atalanta - Torino: Maç Sonucu 1
 
Günün öne çıkan son karşılaşması İtalya Serie A bülteninde yer alan Atalanta - Torino karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %63’ü ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
 
Lazio ön alan presiyle Atalanta’ya uzun zaman sonra mağlubiyet tattırsa da, Lazio’nun oyun tarzı genel olarak ters bir takım. Ateş hattının bir basamak üzerindeki Torino ise pek parlak sonuçlar alamıyor. Tamamen Belotti’nin ayağına bakan Torino’nun işi yine zor. Atalanta, yarışta bir puan kaybı daha yaşamaz.

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