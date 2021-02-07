Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş - Konyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması olan Beşiktaş - Konyaspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %73’ü karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Konyaspor tam 5 haftadır galip gelemiyor. Galatasaray karşısında aldıkları 4-3’lük galibiyetin ardından yeşil beyazlı takıma bir haller oldu ve deyim yerinde ise teknik direktör İsmail Kartal’ın koltuğu sallantıda… Beşiktaş karşısında da işleri çok ama çok zor. Beşiktaş önce Trabzonspor’a mağlup oldu ardından Antalya deplasmanında geriye düşmesine karşın beraberliği yakalasa da çok önemli 2 puanı kaçırdı. Ancak yine pozitif bir oyun ortaya koydular. Liderlik koltuğunu kaptıran ve Galatasaray’ın, Fenerbahçe’yi mağlup etmesi ile karışan zirvede bir kez daha hata yapmazlar. Beşiktaş’ın, Konyaspor engelini kayıpsız geçeceği görüşündeyim.

AC Milan - Crotone : Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı AC Milan - Crotone mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Lider Milan için puan farkını açma fırsatı... Rakipleri Inter, bu hafta zorlu Fiorentina deplasmanında. Yanı sıra Juventus ve Roma da karşı karşıya geliyor! Rakip de ligin dibindeki Crotone olunca, galibiyet kaçınılmaz görünüyor. Sezon başından beri 3-5-2 sistemiyle oynayarak, rakiplerine çok sayıda pozisyon imkanı tanıyan Crotone’nin, bu maçta da kalesinde goller görmesi muhtemel. ‘MS 1 ve 2.5 üstü’ ikilisi mantıklı.

Lazio - Cagliari: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması İtalya Serie A bülteninde yer alan Lazio - Cagliari karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %72’si ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Lazio, Atalanta deplasmanında kupanın rövanşı sayılan maçta dersini daha iyi çalışmış bir takım olarak kazanmayı hak etti. Hücum pres ve kaleci Reina’nın bir orta saha oyuncusu gibi ileriye attığı toplar, maçın kırılma noktaları oldu. Cagliari, Sassuolo karşısında iyi mücadele etti. Fakat ofansif etkinlik konusunda sıkıntıları devam ediyor. Lazio’nun 5 maçlık galibiyet serisi bu mücadele ile 6 maça çıkmaya uygun.