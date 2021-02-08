Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

08 Şubat 2021 Pazartesi - 13:39
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Yeni Malatyaspor – Trabzonspor Maç Sonucu 2
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Yeni Malatyaspor – Trabzonspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %52’si konuk ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Yeni Malatyaspor ligde yenilmesi zor bir takım! Özellikle son haftalarda…Ligde son 5 haftada sadece bir kez mağlup oldular. O da 88.dakikada şanssız bir gol yedikleri Galatasaray maçı! Ancak bugün sezonun en formda takımlardan biri olan Trabzonspor ile karşılaşacaklar. Bordo özellikle Nwakaeme ile Ekuban’ın formu, Berat ve Bakasetas’ın takıma katılması ile eskisinden çok daha güçlü bir takım oyunu ortaya koymaya başladı. Abdullah Avcı’nın Trabzon’u şampiyonluk yarışının içine sokacağı görüşündeyim. Bordo mavililer kazanır diyorum.
 
Atletico Madrid – Celta Vigo Maç Sonucu 1
İspanya La Liga’da zirveyi yakından ilgilendiren Atletico Madrid – Celta Vigo karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %72’si ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Atletico Madrid, İspanya La Liga’nın 10 puan farkla lideri. Bu 10 puanın yanında Real ve Barça’dan 1 maç eksikleri bulunuyor. Celta Vigo formsuz. Güzel oranından 1/1 neden olmasın?
 
Leeds United – Crystal Palace 2.5 Gol Üstü
İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Leeds United – Crsytal Palace mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %21’i gollü bir karşılaşma beklentisinde.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Leeds United son maçında Everton’a 2-1 boyun eğdi. Leeds savunmadan iyi top çıkarabildiğinde çok etkili. Palace ise gol yollarında etkili. Bu maçta 2.5 olan gol barajı aşılır.
 

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