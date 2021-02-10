Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Alanyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Kupası karşılaşması olan Galatasaray - Alanyaspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray, Kadıköy’de 1-0 kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Sarı kırmızılılarda özellikle ara transferde alınan isimler oyun kalitesini ve kadro derinliğini arttırdı. Fatih Terim kupa maçında kadroda değişimler yapacak ancak baştan aşağı takım içinde bir rotasyona imza atmayacak. Ligde Galatasaray, Alanyaspor’a 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup olmuştu. Geçen sene de kupada Alanya’ya elenmişti. Galatasaray ve Terim bir anlamda bu 90 dakikaya iki maçın rövanşını almak adına ekstra motive olacaktır. Alanyaspor ligde 5 maçtır kaybetmiyor olsa da moralli, özgüveni yüksek olan Galatasaray kazanır diyorum.

Beşiktaş – Fethiye Belediye : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Basketbol Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş – Fethiye Belediye mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Fethiye'nin deplasmanlarda galibiyeti yok, 9'da 0 çektiler, deplasmanlarda 69 sayı ort ile oynayıp potalarında ort. 87 sayı görüyorlar. Ev sahibi Beşiktaş son Anadolu Efes mücadelesinde takdir topladı, maçı kazanamasa da kazanmış kadar oynadılar, saçma top kayıpları onları yaktı. Alperen Şengül, Furkan Haltalı, Şehmus çok formdalar. Beşiktaş evinde haklı favori. Fethiye'nin deplasman performansı ve skor üretkenliği bana güven vermiyor bu sebeple Fethiye Takım 78.5 Alt önereceğim.

Sevilla - Barcelona: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması İspanya Kral Kupası’nda yarı final mücadelesi olan Sevilla - Barcelona karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Barcelona hafta sonunda beklediğimiz gibi Betis deplasmanında zor bir galibiyet aldı. Betis’in açılan +2 handikapta rahatlıkla kalacağını söylemiştik. Trincao’nun 87’deki golü ile Barca 3-2 galip geldi. Bu kez rakipleri Sevilla... Oyun disiplini yüksek, ligin Atletico Madrid’in ardından en az gol yiyen takımı Sevilla! Ben bu 90 dakikada, kupada Sevilla’nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum.