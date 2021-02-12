Günün En Çok Oynanan Maçları

Leipzig – Augsburg : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Bundesliga karşılaşması olan Leipzig - Augsburg mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada Leipzig’in kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Elbette yarıştaki konumu itibariyle Leipzig’in mutlak kazanması gereken bir karşılaşma ancak bu maçtan 4 gün sonra Devler Ligi’nde Liverpool ’la karşılaşacaklarını da hatırlatalım! Zira Nagelsmann’ın ekibi, skor üstünlüğünü alıp, daha kontrollü ve rölantide bir oyuna dönebilir. Bu bağlamda en aklıma yatan seçenek, ‘MS 1 ve 4.5 altı’ olacak.



Rizespor – BB Erzurumspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Rizespor – BB Erzurumspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Çaykur Rizespor’da Sumudica serüveni pek iyi başlamadı. 3 maçta tek puan alabildiler. Erzurumspor, oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi. Ev sahibinde Emir Dilaver ve Boldrin kart cezalısı. Erzurumspor’da ise Ackah yok. İki takımın da kontrollü başlamasını bekliyorum.



Celta Vigo - Elche: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması İspanya La Liga mücadelesi olan Celta Vigo - Elche karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü Celta Vigo’nun galip geleceğini düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi