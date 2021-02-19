Günün En Çok Oynanan Maçları

Başakşehir - Trabzon spor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Süper Lig karşılaşması olan Başakşehir Trabzonspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Trabzonspor’da özellikle Covid-19 vakaları ve cezalı oyun cular nedeniyle Abdullah Avcı ciddi anlamda kadro kurmakta zorlanıyor. Trabzonspor’un en önemli gol silahı Nwakaeme cezalı, Uğurcan, Erce, Baker, Serkan Asan ve Hosseini’nin ise bu maçta kadroda yok. Kaleye 18 yaşındaki Kağan’ın geçmesi bekleniyor. Başakşehir ise Aykut Kocaman göreve geldikten sonra ligde hiç galibiyet alamadı. Kocaman’ın ekibi önce gol yememe üzerine bir oyun planı ile sahaya çıkıyor. Bunu son haftalarda gördük. Bu maçta neredeyse 11 kurmakta zorlanan Trabzon karşısında bir adım önde olsalar da, ben iki teknik adamın oyun felsefesini göz önüne alarak az gollü bir 90 dakika bekliyorum.

Adana Demirspor - Altay : Maç Sonucu 1

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Adana Demirspor - Altay mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %67’si karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Altay geçtiğimiz hafta Keçiörengücü karşısında deyim yerinde ise dağıldı! 4-0 kaybettiler ve Zeki Yıldırım’da gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta cezalı duruma düştü. Adana Demirspor derbide 1 puanı zor kurtardı. Ancak daha iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. İki hafta üst üste puan kaybetmezler diyor ve ev sahibinin galibiyetini öneriyorum.

Fiorentina - Spezia: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Serie A mücadelesi olan Fiorentina – Spezia karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i Fiorentina’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi