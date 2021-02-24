Günün En Çok Oynanan Maçları

Atalanta – Real Madrid Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Atalanta – Real Madrid karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %17’si İtalya nların galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Atalanta, sezon içinde bu sahada maç kazanamadı. Real Madrid ise dış sahada kazandığı tek galibiyeti yine İtalya’da İnter karşısında elde etti. İnter maçındaki şartların tam aksi bir durum söz konusu. Rakip tam saha pres uygulayan, motive ve taktiksel anlamda yüksek tecrübeye sahip bir ekip. Ayrıca İspanyol temsilcisinde çok ciddi eksikler var. Atalanta’nın bu seviyede neler yapabileceğini geçtiğimiz sezon test ettik. Gasperini’nin öğrencilerini bu mücadelede avantajlı görüyorum.

Monchengladbach – Mancherster City 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün diğer maçı Borussia Monchengladbach – Manchester City karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

M’Gladbach son 3 maçında da kazanamadı ve rakipleri belki de bu turun en zorlu ekiplerinden birisi. Guardiola’nın öğrencileri çok formda. Foden ve İlkay son haftalara damga vurdu. Man.City favorim olsa da 2.5 üst daha banko.

Adanaspor – Giresun spor Maç Sonucu 2

TFF 1. Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Giresunspor deplasmanda Adana spor ile karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi