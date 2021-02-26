Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

26 Şubat 2021 Cuma - 15:54
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Beşiktaş – Denizlispor Maç Sonucu 1
İddaa programında günün en çok bahis yapılan maçı Beşiktaş – Denizlispor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %78’i siyah beyazlı ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Beşiktaş bu karşılaşmaya son derece dinlenmiş ve fizik olarak daha güçlü bir şekilde çıkacak. Bay geçmesi nedeniyle siyan beyazlı takım geçtiğimiz hafta maç yapmadı. Lider Galatasaray hata yapmadı ve şu anda şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ın da puan kaybetme lüksü yok. Rıdvan ve Ghezzal’ın hazır duruma gelmesi Beşiktaş için önemli bir artı. Denizlispor ligin son sırasında ve bu noktadan kurtulma şanslarını düşük görüyorum. Beşiktaş’ın rakibi karşısında farklı bir galibiyete imza atmasını bekliyorum.
 
Werder Bremen – Eintracht Frankfurt Maç Sonucu 2
Bundesliga’da haftanın açılış karşılaşması Werder Bremen – Eintracht Frankfurt maçına bahis yapan Misli.com üyelerinin %40’ı konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.
 
Misli.com Yazarı Berkay Tokgöz’ün Yorumu
Konuk takım Frankfurt don dönemde gösterdiği müthiş performansla Şampiyonlar Ligi sınırına geldi. Geçen hafta lig lideri Bayern Münih'i geçtiler ve büyük sükse yaptılar. Kamada ve Jovic takımın en önemli iki ismi. Werder Bremen ise bir kazanıp, bir kaybeden görüntüde. Frankfurt'un yakaladığı forma güveniyorum. MS:2 denenir.
 
Rennes – Nice Maç Sonucu 1
İddaa programı Cuma bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Rennes – Nice karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i ev sahibinin galip geleceğini düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Maç Analizi
Formsuz iki takım karşılaşacak. Rennes'in Avrupa potası şansı var, Nice ise düşme hattından uzaklaşma hedefinde. Ancak son dönemdeki formsuzlukları dikkat çekiyor. Özellikle Nice savunmada aksıyor. Rennes'in rakibine göre en büyük artısı bu maçta defansif olarak daha sağlam durabilme ihtimali. İç saha avantajını ve sezon geneli performansını da düşünecek olursak Rennes galibiyeti öne çıkıyor.  
 
 

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