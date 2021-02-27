Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld: Maç Sonucu 1

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

B.Dortmund Haaland'ın muhteşem performansıyla çıkışa geçmeye başladı. Geçen hafta Schalke'yi derbide 4-0 ile geçtiler. Rakip Bielefeld son 4 maçında da 3 puan alamadı. Schalke'den sonra ligin en az gol atan takımı durumundalar. Dortmund'a karşı pek şansları yok. İlk yarıda Dortmund galibiyeti alınır.