Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2



İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi



Fenerbahçe’de bu karşılaşma öncesinde en önemli gelişme Caner Erkin’in kadroda yer almaması. Teknik Direktör Erol Bulut’un bu akşamki mücadelede Ozan Tufan’ı da yedek bırakıp ilk 11’de yer vermeyeceği bilgisi ağırlıkta.... Trabzonspor son derece formda ve bu maçı kazanmaları halinde şampiyonluk yarışının artık içinde olmayı başaracaklar. Fenerbahçe için ise kırılma maçlarından bir tanesi. Belki de Erol Bulut’un Fenerbahçe kulübündeki geleceğini tayin edecek bir 90 dakika. Ancak ben bu karşılaşmayı daha formda, özgüveni daha yüksek ve hücumda daha yaratıcı, efektif oynayan Trabzonspor’un kazanacağı görüşündeyim.



Lille - Strasbourg: Maç Sonucu 1



İddaa programının Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Lille - Strasbourg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %85’i karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi



Lorient'i 4-1'le dağıtan Lille, ligde liderliğini sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde Ajax ile rövanş maçı oynadıktan 4 gün sonra bu karşılaşmaya çıkacaklar. Strasbourg sevdiğim takımlardan biri olsa da bu dönemde yeterli forma sahip değiller. Özellikle hücum performansının yetersiz olduğu dönemlerde Strasbourg'a güvenmek hata olur. Lille'in, geniş ve kaliteli kadrosu sayesinde ligde hata yapmayacağını düşünüyorum.



Tottenham - Burnley: Maç Sonucu 1



Günün öne çıkan son karşılaşması Premier Lig mücadelesi olan Tottenham - Burnley karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %81’i Tottenham’ın galip geleceğini düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi



İngiliz basını yine Mourinho’yu kızdıracak manşetlere başladı. “Tottenham’ın şampiyonluk şansı kalmadı, yine eski şampiyonluk sayılarını basın toplantılarında saymaya başlayacak mısın” eleştirileri geliyor. Çok iyi girdikleri ve Aralık’ta lider oldukları sezonda şu an neredeyse Avrupa şansını kaybetme durumundalar. Burnley önünde kazanmaları şart. Günün en güvendiğim maçlarından.