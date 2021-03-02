Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

02 Mart 2021 Salı - 14:54
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Maç Sonucu 2
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %78’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Şampiyonluğu en önemli adayı kesinlikle Beşiktaş!   Ortaya koydukları futbol, enerji, mücadele ve kazanma hırsı ile bana göre yarışta Galatasaray’ın en önemli rakibi Beşiktaş olacak.   Kazanma alışkanlığı ve şampiyonluk hedefine kitlenen Beşiktaş’ın ligde 7 haftadır kazanamayan Malatya karşısında sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Önerim deplasman ekibinim galibiyeti olacak.

Gaziantep - Gençlerbirliği:  Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep FK - Gençlerbirliği mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %64’ü karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Gaziantep’in Post-Sumudica dönemi, herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Son 5 haftalık periyotta Göztepe maçı dışında diğer karşılaşmalarda reaksiyon gösteremeyen Gaziantep’in, artık bu gidişata dur deme vaktinin geldiğini düşünüyorum. G.Birliği de benzer skor problemlerini yaşıyor ancak iki ekibin performanslarını ele aldığımızda Gaziantep’in fazlasıyla öne çıktığını söyleyebilirim. Yüksek tempo beklemediğim için de ‘MS 1 ve 4.5 alt’ ikilisini önereceğim.

Juventus - Spezia: Maç Sonucu 1
Günün öne çıkan son karşılaşması Serie A mücadelesi olan Juventus - Spezia karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı Juventus’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi
Juventus, bu mücadele sonrası çok önemli Porto maçına çıkacak. Verona beraberliği sonrası Spezia karşısında telafi için sahada olacaklar. Spezia, Parma karşısında başarılı bir geri dönüş yaptı. Fakat kazanmak için son hamlelerde başarılı değillerdi. Juventus, Crotone maçında olduğu gibi kendini yormak istemeyecektir. Orta skorlu Juventus galibiyeti bekliyorum. Tavsiyem TGS 2,3 olacak.
 

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Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
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