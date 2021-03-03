Günün En Çok Oynanan Maçları

Ankaragücü - Galatasaray: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Ankaragücü - Galatasaray mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %79’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Lider Galatasaray’ın bu yarıştaki en önemli rakibi Beşiktaş dün Malatya deplasmanında önemli bir galibiyet aldı. Sarı kırmızılılar ligde 8 maçtır üst üste kazanıyor ve galibiyet serisini 9 maça çıkarma hedefinde. Galatasaray’da Saracchi ve Emre Taşdemir dışında eksik yok. Geniş kadrosu ve oyun cu kalitesi ile Galatasaray’ın, Ankaragücü karşısında kazanacağını ve şampiyonluk yarışında bir hata yapmayacağı görüşündeyim.



Sivasspor - Hatayspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Sivas spor - Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada Hatayspor’un kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Sivasspor’un en ciddi sorunu, kapalı savunmaları aşmakta zorlanması. Tabii ofansif rakipler karşısında bu senaryo tam tersine dönüşüyor. Hatayspor ligin en etkili ofans ekiplerinden biri. Bu maçta Boupendza da kadroya geri dönüyor. Gollerin ön planda olacağı bir karşılaşma bekliyorum. Sivas’ta iki ekip de fileleri havalandıracaktır.



Başakşehir - Konyaspor: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Süper Lig mücadelesi olan Başakşehir - Konyaspor karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i Başakşehir’in galip geleceğini düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Başakşehir, 9 maçtır kazanamıyor. Özgüven anlamında ciddi sorunları var. Konyaspor, oynadığı son 3 maçta 7 puan aldı. Ev sahibinde Rafael cezalı. Kontrollü bir oyun bekliyorum. 3 gol olmaz.