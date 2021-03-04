Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe – Antalyaspor Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Fenerbahçe – Antalyaspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %65’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.



Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Galatasaray’ın yenilmesi sonrası Fenerbahçe için zirveyle farkı kapatma adına önemli bir 90 dakika. Ersun Yanal , Antalyaspor ile eski takımına rakip olacak. Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş cezalı. Fenerbahçe’nin zor da olsa kazanmasını bekliyorum.

Kasımpaşa – Trabzonspor Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Kasımpaşa – Trabzonspor karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i konuk ekibin kazanacağı görüşünde.



Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Kasımpaşa adına özellikle Aytaç Kara’nın yokluğu bu maçta hissedilecektir. Luckassen de Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor hem oyun hem de kadro anlamında Kasımpaşa’dan daha güçlü durumda. Her ne kadar Fenerbahçe’ye mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alsalar da kazanarak yine iddiasını ortaya koyacakları kanaatindeyim.

Liverpool – Chelsea Maç Sonucu 1

İngiltere Premier Lig ’de günün son maçı Liverpool – Chelsea karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %21’i ev sahibi Kırmızıların kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Chelsea takım savunmasını son derece başarılı uygulayan bir ekip. Tuchel yönetiminde çıktıkları son 7 maçın 6’sı 2.5 gol altı şeklinde tamamlandı. Hafta sonunda Manchester United ile 0-0 berabere kaldılar. Benzer bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Liverpool’un da formsuz olması nedeniyle az gollü bir 90 dakika olacağı görüşündeyim.