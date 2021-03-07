Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Galatasaray adına son Ankaragücü maçı istenilen gibi sonuçlanmadı. Mohammed bu maçta cezalı. Sivas dirençli bir ekip. Yine de iç sahada Galatasaray en az 2 gol bulur.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Liverpool - Fulham: Maç Sonucu 1

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Geçen sezon Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuyla tarih yazan kırmızılar, hafta içinde Chelsea’ye tek golle kaybederek iç sahada üst üste 5.yenilgiyle tarih yazıyor. Gerçekten akıl alır gibi bir düşüş değil. Sakatlıkların şüphesiz çok etkisi var ancak bu denli düşüş beklenmedik bir tablo. Şu an lider Man City ile 22 puan fark var. Fulham, düşmeme adına iyi mücadele veriyor. Hafta içinde kendi kalelerine attıkları şanssız golle Tottenham’a kaybettiler. Anfield’da zor maç. KG VAR, üst gibi seçenekler düşünülebilir