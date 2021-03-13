Günün En Çok Oynanan Maçları

Kayserispor – Galatasaray Maç Sonucu 2

İddaa programı Cumartesi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Kayserispor – Galatasaray maçına bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray şampiyonluk yarışında puan kaybetme kredisini artık tüketti! Önce Ankaragücü yenilgisi ardından Sivasspor beraberliği Galatasaray’ı liderlik koltuğundan etti. Hafta içinde Belhanda ile yollar ayrıldı. Cezası sona eren Mohamed ise takıma katıldı ve bugün 11’de olacak. Kayserispor yükselişte ancak ben bugün Galatasaray’dan önemli bir reaksiyon bekliyorum. Şampiyonluk mücadelesinde Beşiktaş’ın dün kazanıp puan farkını 5’e çıkardığı ortamda Sarı kırmızılılar kazanır diyorum.

Fulham – Manchester City Maç Sonucu 2

Premier Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren Fulham – Manchester City karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Fulham son Liverpool maçında altın değerinde 3 puan aldı. Bu maçta rakipleri Avrupa’nın en formda ekibi Man.City olacak. Bu deplasmanda gollü bir City galibiyeti bekliyorum.

Rizespor – Hatayspor Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Rizespor – Hatayspor karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %7’si konuk ekipten yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Rize göreve geçtiğimiz ay getirilen Sumudica ile yollarını ayırdı. Hatay ise son Kayseri maçında sürpriz yaşattı. Bu sefer en azından 1 puan alırlar.