Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

14 Mart 2021 Pazar - 15:46
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Fenerbahçe – Gençlerbirliği Maç Sonucu 1
 
İddaa programı Pazar bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Fenerbahçe – Gençlerbirliği karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %70’i ev sahibinin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
 
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu. Ve şampiyonluk yarışındaki iki rakibi Beşiktaş ile Galatasaray bu hafta kazandı. Fenerbahçe zayıf ve formsuz rakibini net bir oyun ile mağlup edecektir. Sarı lacivertlilerin ilk yarıyı üstün tamamlamasını bekliyorum.
 
Paris Saint Germain – Nantes Maç Sonucu 1
 
Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı izleyebileceğiniz PSG – Nantes Ligue 1 karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %81’i ev sahibinin galibiyetini tercih ediyor.
 
Misli.com Yazarı Burak Sarıaslan’ın Yorumu
 
Şampiyonluk yarışındaki en önemli iki rakibinin birbiriyle karşılaşacağı bu hafta Paris temsilcisi için çok büyük bir fırsat. Liderliğe yükselme fırsatını kesinlikle tepmeyeceklerdir ve bu motivasyonla çok zorlanmadan galibiyete uzanacaktır.
 
Bşb Erzurum Trabzonspor Maç Sonucu 2
 
İddaa programı Süper Lig bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Bşb Erzurum – Trabzonspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si konuk ekibin galip geleceği görüşünde.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
 
Erzurumspor ateş hattında ve son 4 maçta sadece bir beraberlik alabildi. Onlar için zor bir 90 dakika olacak. Fenerbahçe’nin ardından Alanyaspor karşısında da kaybeden Trabzonspor’un bugün kazanmasını bekliyorum.

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