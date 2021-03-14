Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe – Gençlerbirliği Maç Sonucu 1

İddaa programı Pazar bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Fenerbahçe – Gençlerbirliği karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %70’i ev sahibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Paris Saint Germain – Nantes Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı izleyebileceğiniz PSG – Nantes Ligue 1 karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %81’i ev sahibinin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yazarı Burak Sarıaslan’ın Yorumu

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Bşb Erzurum – Trabzonspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si konuk ekibin galip geleceği görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Erzurumspor ateş hattında ve son 4 maçta sadece bir beraberlik alabildi. Onlar için zor bir 90 dakika olacak. Fenerbahçe’nin ardından Alanyaspor karşısında da kaybeden Trabzonspor’un bugün kazanmasını bekliyorum.