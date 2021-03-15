Günün En Çok Oynanan Maçları

Barcelona – Huesca : Maç Sonucu 1

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Wolves ligde toparlandı son dönemde. City karşısında son 20 dakikada yedikleri abartılı baskı ve golleri kenara koyarsak gidişat iyi. Liverpool ise ligde tarihe geçen başarısız skorların ardından Leipzig önünde moral buldu. Gollü maç izleriz.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde iyi bir çıkış yakalamış idi. Ta ki Fenerbahçe maçına kadar…Ligde 4 hafta kaybetmediler ve iyi bir futbol ortaya koydular. Fenerbahçe karşılaşmasını devre dışı tutarsak ben Konyaspor’un, Kasımpaşa deplasmanında da kolay kolay teslim olmayacağını hatta sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Kasımpaşa skor üreten ve kalesini de gole kapatamayan bir yapıya sahip. Karşılıklı goller izleriz.