Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

17 Mart 2021 Çarşamba - 14:17
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Bayern Münih – Lazio Maç Sonucu 1
 
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Bayern Münih – Lazio karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
 
Bayern bu eşleşmenin ilk maçında Lazioönünde çok net bir oyunla sahadan 4-1 galip ayrılmayı başarmıştı. Turu neredeyse garantileyen Bayern açık oynayabilir. Lazio riskler alabilir. Gollü bir maç çok olası.
 
Antalyaspor – Alanyaspor Maç Sonucu 2
 
Türkiye Kupası Yarı Final’inde karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Alanyaspor’un mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü konuk ekipten yana tercihte bulunuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
 
Hafta sonunda lig mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takım bu kez kupada kozlarını paylaşacak. Kadro kalitesi, oynadığı futbol ve taktiksel olarak güçlü tarafın Alanyaspor olduğu hafta sonunda açık şekilde ortaya çıktı. Sahadan Alanyaspor 4-0’lık üstünlük ile ayrılmıştı. Kupa maçında da Alanyaspor’un rakibini mağlup ederek adını finale yazdırmasını bekliyorum.
 
Chelsea – Atletico Madrid 2.5 Gol Üstü
 
İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün diğer maçı Chelsea – Atletico Madrid karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %25’i gollü bir mücadele beklentisinde.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
 
Chelsea adına ilk maçta oynanan oyun son derece olumluydu. Atletico 2-3 pozisyon haricinde pek varlık gösteremedi. Bu maçın ilk yarısı en azından 1 gol bekliyorum. 

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