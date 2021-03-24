Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

24 Mart 2021 Çarşamba - 14:27
İLGİLİ HABERLER
Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Mart) Türkiye - Hollanda maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Fransa - Ukrayna maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Nizhny - Türk Telekom maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Türkiye – Hollanda Maç Sonucu 2
İddaa programı Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Türkiye – Hollanda karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %16’sı konuk ekibe oynarken %12’lik kesim de mücadelenin gollü geçmesini bekliyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Dünya Kupası 2022 Elemeleri ilk maçında Hollanda ile karşılaşıyoruz. Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Van Dijkise Hollanda adına olmayacak. Son derece çekişmeli geçmesini beklediğim maç KG Var biter.
 
Fransa – Ukrayna Maç Sonucu 1
İddaa bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Fransa – Ukrayna karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si ev sahibinden yana tercihte bulunuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Fransa, Dünya Kupası 2022 Eleme grubunun net favorisi olarak gözüküyor. İlk maçta Ukrayna ile karşılaşacaklar. Kadro anlamında da ağır basan Fransa, ilk yarıdan kazanır.
 
Belçika – Galler Maç Sonucu 1
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Belçika ile Galler’in karşı karşıya geleceği mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %31’i ev sahibinden galibiyet bekliyor.
 
Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu
Oynadığı son hazırlık maçları ve Uluslar Ligi karşılaşmalarında defansif olarak iyi işler yapan ve birçok maçta kalesini kapatan Galler, bu kez bir eleme maçında güçlü Belçika'ya konuk oluyor. Formu yükselen Gareth Bale ile hücumda etkili olabilirler ancak defansif olarak Belçika'nın temposuna 90 dakika dayanabileceklerini düşünmüyorum. '1 ve 1.5 üstü' tercihine oynanabilir.  
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Gerçek ortaya çıktı! İşte Ali Koç'un şimdiye kadar görüştüğü tek teknik adam Gerçek ortaya çıktı! İşte Ali Koç'un şimdiye kadar görüştüğü tek teknik adam
Süper Lig'de şampiyon da belli kümeye düşen takımlar da! İşte o tabloSüper Lig'de şampiyon da belli kümeye düşen takımlar da! İşte o tablo Emre Akbaba'nın yeni takımı Trabzonspor! Abdullah Avcı işi bitirdiEmre Akbaba'nın yeni takımı Trabzonspor! Abdullah Avcı işi bitirdi Serhat Akın bombayı patlattı! 'Fenerbahçe'nin Löw ie anlaştığını duydum'Serhat Akın bombayı patlattı! 'Fenerbahçe'nin Löw ie anlaştığını duydum'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.