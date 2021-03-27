Günün En Çok Oynanan Maçları

Norveç - Türkiye: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması Norveç - Türkiye mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

A Milli Takımımız, Hollanda karşısında iyi bir futbol ortaya koyarak 4-2’lik galibiyet aldı. Bu skor gruptaki geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Açıkçası Norveç gibi güçlü bir rakip öncesinde bu 3 puanın anlamı çok büyük! Çünkü bugün bizi zor bir 90 dakikanın beklediği görüşündeyim. Özellikle fizik gücü yüksek takımlara karşı işimiz oldukça zor. Norveç orta saha ve forvet hattında etkili, fizik gücü yüksek, mücadeleyi bırakmayan, bitirici oyuncuları da oldukça fazla olan bir takım. Haaland, Sörlöth gibi şu anda Avrupa ’nın en önemli iki golcüsüne sahipler. Özellikle A Milli Takımımızda rahatsızlıkları nedeniyle Zeki Çelik ve Merih Demiral bu maçta forma giyemeyecek. Tüm yük Ozan ile Çağlar’da olacak. Sağ bekte ise Kaan Ayhan’ın oynamasını bekliyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse bana göre işimiz çok zor. Ben Norveç’in bu maçı kazanacağı görüşündeyim.

Çekya - Belçika: Maç Sonucu 2

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Çekya - Belçika mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

İki takım da Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı. Özellikle Çekya, Estonya deplasmanında gövde gösterisi yaptı. West Ham'lı Tomas Soucek yıldızlaştı. Belçika ise bildiğimiz gibi... Eden Hazard yok ama Thorgan var. Lukaku yine en büyük silah. Kevin De Bruyne maestroluğunda hedef yine Dünya Kupası'na katılmak değil, kazanmak. Moralli iki takımın mücadelesi izlemeye değer olacaktır. İlk yarı da en az 1 gol bekleyebiliriz.

Rusya - Slovenya: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması Rusya - Slovenya mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %55’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi