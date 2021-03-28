Günün En Çok Oynanan Maçları

Arnavutluk - İngiltere : Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması Arnavutluk - İngiltere mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İngiltere Milli Takımı, San Marino’yu 5-0’lık skorla geçti. Genç, dinamik, hücum geçişlerini hızlı yapan, başarıya aç bir takıma sahipler. Arnavutluk karşısında da galip gelecekleri görüşündeyim. İki takım arasında ciddi bir kalite farkı var. İngilizler en az 2 golle kazanır

Kazakistan - Fransa : Maç Sonucu 2

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Kazakistan - Fransa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

Evindeki Ukrayna beraberliğiyle eleme grubuna hayal kırıklığı yaratarak başlayan Fransa, o kaybın acısını Kazakistan'dan çıkarmak isteyecek. Bunun için güçleri yeterli. Ukrayna kazası sonrası iyi konsantre olacaklarını da düşünürsek Kazakistan'ın işi zor görünüyor. Kazakistan'da Litvanya karşısında kırmızı kart gören orta saha İslambek Kuat cezalı. Fransızlar işi ilk yarıdan bitirir. İlk yarı '2' ideal.

Gürcistan - İspanya : Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması Gurcistan - İspanya mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi