Günün En Çok Oynanan Maçları

Azerbaycan - Sırbistan: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Dünya Kupası Avrupa Elemleri karşılaşması Azerbaycan - Sırbistan mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Azerbaycan grubunda oynadığı ilk maçta Portekiz önünde sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Sırbistan ise ilk 2 maçında elde ettiği 4 puanla çok önemli bir işe imza attı. Formsuz Mitrovic özellikle İrlanda maçında iyi gözüktü. Deplasman ilk yarı kazanır.



Türkiye - Letonya: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Türkiye - Letonya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Eksiklerimiz olsa da maçın mutlak favorisiyiz! Hollanda ve Norveç’i mağlup ederek Dünya Kupası elemelerine çok iyi bir giriş yapan A Millilerimizde yaşanan rahatsızlıklar nedeniyle birçok isim kadrodan çıkarıldı. Zeki, Merih, Kaan, Dorukhan, Nazım, Emre Kılınç, İrfan Can ve Cenk bu maçta kadroda yer almayacak. Ancak ideal 11’imizde çok ciddi bir eksik yok. Ayrıca bir detay daha aktaralım. Şu ana kadar Letonya ile oynadığımız maçlarda galibiyetimiz yok. Rakibimizin gruplarda oynadığı iki maçta az gollü tamamlandı. Bu karşılaşmada da galibiyetle sahadan ayrılacağımızı ancak maçın bol gollü geçmeyeceği kanaatindeyim. 3.5 alt seçeneği son derece ideal.



Karadağ - Norveç: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması Karadağ – Norveç mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.



Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

2’de 2 ile başlayan Karadağ, grubun zayıf rakipleriyle karşılaşsa da moralli bir giriş yaptı. Cebelitarık karşısında zorlanmadan kazanırlarken, ufak çaplı rotasyon yaptıkları için Norveç’e nazaran fizik olarak daha iyi durumdalar. Norveç de en son A Millilerimize karşı 3-0 kaybetti. Maç içinde kırılma anları olsa da, mücadele bizim lehimize sonuçlanmıştı. Bu defa Norveç’in reaksiyon verme şansı yüksek. Tempolu bir başlangıç olur. İlk 45’te mutlaka taraflardan biri skor bulacaktır.