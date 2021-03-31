Günün En Çok Oynanan Maçları

Bosna Hersek – Fransa Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Bosna Hersek – Fransa karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %41’i konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Bosna Hersek duran toplarla etkili olabilen bir ekip. Fransa önünde de gol bulmak için en iyi strateji şüphesiz duran toplar. Bu maçta KG Var yüksek oranından oynanır.

İngiltere – Polonya Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı İngiltere – Polonya karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si Britanyalıların kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu

İngilizler, 56 yıl sonra yeni bir dünya şampiyonluğu için bu jenerasyondan çok umutlu. Gruplara da çifte galibiyetle moralli başladılar. Polonya Futbol Federasyonu, en önemli golcüleri Robert Lewandowski’nin sakatlığı sebebiyle oynayamayacağını duyurdu. İngiltere’nin gruptaki en dişli rakibinin en önemli oyuncusunun yokluğu büyük avantaj! Polonya’nın kaliteli bir kadroya sahip olmasına rağmen, Wembley’de İngiltere’nin bu maçta da sonuca gitmesini bekliyorum.

Valencia Basket – Olympiakos Maç Sonucu 1

Euroleague’de Valencia Basket ile Olympiakos’un karşı karşıya geldiği mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri İspanyol temsilcisinin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Basketbol Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Valencia Play-Off için fazlasıyla umut dolu. Son hafta Baskonia ile kader maçı oynayabilirler. Bu nedenle kazanmak zorundalar. Olympiakos'un bir iddiası kalmadı ama iyi mücadele ediyorlar. Fakat Valencia evinde hata yapmayacaktır. Oyuna iyi başlayıp ilk yarıyı önde bitireceklerini düşünüyorum.