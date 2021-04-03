Günün En Çok Oynanan Maçları

Hatayspor - Galatasaray: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Hatayspor - Galatasaray mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %5’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Galatasaray’da Marcao, Luyindama, Yedlin, Kerem, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç yok. Hatayspor’da ise Boupendza’nın durumu belirsiz. Katranis ve Kone kart cezalısı. İlk yarıda kontrollü bir oyun bekliyorum.

Napoli - Crotone: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Napoli - Crotone mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Arka arkaya Milan ve Roma deplasmanlarından çıkardığı galibiyetlerle ilk 4 hedefini direkt ortaya koyan Napoli, hafta arasında da Juventus ’a konuk olacağı için Crotone engelini kayıpsız geçmek istiyor. Crotone, Cosmi ile daha çok pozisyona giren ama daha fazla pozisyon veren bir ekip görüntüsünde. Napoli’nin sorunsuz bir galibiyet alacağını düşünüyorum. ‘MS 1 ve 1.5 üst’ ikilisini alacağım.

Rizespor – Fatih Karagümrük : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Rizespor – Fatih Karagümrük mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Rizespor ligde son olarak 4-3 Galatasaray’ı mağlup etmişti. Bülent Uygun yönetiminde iç sahada daha da baskılı oynayacakları görüşündeyim. Karagümrük de skora katkı verecektir. Karşılıklı goller izleriz.