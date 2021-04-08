Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

08 Nisan 2021 Perşembe - 13:24
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Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe : Maç Sonucu 2
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe  mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %66’sı karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi
Yeni Malatyaspor, tam 11 maçtır kazanamıyor. Umut, Olcay, Kubilay, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Hadebe gibi eksikleri var. Fenerbahçe’de ise Sangare, Mesut, Cisse görev alamayacak. Emre Belözoğlu yönetiminde havaya giren Fenerbahçe favori.
 
Gaziantep FK - Başakşehir: Maç Sonucu 2
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep FK - Başakşehir  mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada konuk  ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi
Malatyaspor’u 3-1 geçen Başakşehir moral bulsa da hala tehlikeli bölgeden uzaklaşabilmiş değil. Ev sahibinde Sousa kart cezalısı. Başakşehir deplasmanda da olsa kaybetmez.
 
Granada – Manchester United : Maç Sonucu 2
İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı UEFA Avrupa Ligikarşılaşması Granada – Manchester United mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi
İspanyol temsilcisinin önemli eksiklerle İspanya’da oynadığı son iki maç kayıplarla tamamlandı. Bu seviyede İngiliz temsilcisi karşısında sıkıntı yaşamaları muhtemel görünüyor. Konuk ekibin son lig maçındaki öz güvenli oyunu bu maç öncesinde kazanmalarına yönelik bahis almayı kolaylaştıran etkenlerin başında. Ayrıca kalite ve oyun uyumu, konuk ekibin diğer kozları.
 

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Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
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