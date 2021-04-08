Günün En Çok Oynanan Maçları

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %66’sı karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Yeni Malatyaspor, tam 11 maçtır kazanamıyor. Umut, Olcay, Kubilay, Erkan Kaş , Ahmet Ildız, Hadebe gibi eksikleri var. Fenerbahçe’de ise Sangare, Mesut, Cisse görev alamayacak. Emre Belözoğlu yönetiminde havaya giren Fenerbahçe favori

Gaziantep FK - Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep FK - Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Malatyaspor’u 3-1 geçen Başakşehir moral bulsa da hala tehlikeli bölgeden uzaklaşabilmiş değil. Ev sahibinde Sousa kart cezalısı. Başakşehir deplasmanda da olsa kaybetmez.

Granada – Manchester United : Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı UEFA Avrupa Ligikarşılaşması Granada – Manchester United mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi