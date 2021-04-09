Günün En Çok Oynanan Maçları

Metz - Lille : Maç Sonucu 2

İddaa programının Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Metz - Lille mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %69’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

PSG'yi deplasmanda 1-0 yenerek rakibinin 3 puan önünde liderlik koltuğunda yer alan Lille'de moraller yüksek. Zeki Çelik ve Burak Yılmaz 'ın oynaması bekleniyor, Yusuf Yazıcı ise forma giyemeyecek. Metz ligde son 2 maçını toplam 7 gol yiyerek kaybetti. Hafta içi kupada Monaco ile karşılaştılar, 90 dakikasını izlediğim maçta çok pozisyon verip çok da buldular ama değerlendiremeyince maç 0-0 sona erdi. 90 dakika sonunda direkt penaltılara geçildi ve Metz, elenen taraf oldu. 3 gün sonra bu maça çıkıyorlar. Lille, PSG galibiyetinin daha da anlam kazanması için bu maçtan 3 puan almalı. Zor da olsa galip geleceklerini düşünüyorum.

Eskişehirspor - Giresunspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Eskişehir spor - Giresunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Eskişehir’in ligden düşmesi kesinleşti. İlk ve tek galibiyetlerini aldıkları Bandırma mücadelesinden sonra oynadığı 6 maçın 5’ini kaybeden Es Es’in bu noktada motive etmek kolay olmayacak. Sağ bekleri Emir Yıldız cezalı. 3 maçlı mağlubiyet serisine rakip 9 kişi kaldıktan 90+1 ve 90+7’de attığı golle Samsun deplasmanında 2-0 kazanarak son veren Giresun geçen hafta evinde İstanbul ile 0-0 kaldı. Balde ile yakaladıkları net pozisyonda rakip topu çizgiden çıkardı. Sol bekleri Hüsamettin Tut cezalı. Giresun’un ofansif oyunu güven vermiyor ama Eskişehir’in 4-0 geride kapattığı Altınordu deplasmanında ikinci yarıda bulduğu 3 gol bu maçta da ofansif oyunda konuk ekibi daha üretken olmaya zorlayacaktır. Yüksek orandan VAR denenir.

Hamburg - Darmstadt : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Bundesliga 2 karşılaşması Hamburg - Darmstadt mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada Hamburg’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Hamburg'un galibiyet serisi Paderborn beraberliğiyle sona erdi. Hala ikinci sıradalar ve ligin son düzlüğüne doğru girilirken hata yapma lüksleri yok. Darmstadt ise ligin orta sıralarında ve düşme korkusu yaşamıyorlar. Hamburg'un iç sahada ligin en çok gol atan takımı olduğunu hatırlatalım. Yeni bir galibiyet serisinin ilk halkası olacaktır. MS:1 ideal tercih.