Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Fatih Karagümrük Maç Sonucu 1

İddaa programı Cumartesi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray – Fatih Karagümrük mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %66’sı ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yazarı Ertan Süzgün’ün Yorumu

Rizespor ve Hatayspor yenilgileriyle zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray, bu süreçte kalesinde tam 7 gol gördü. Annesi vefat eden Onyekuru, görev alamayacak. Karagümrük’te ise Borini ve Biglia’nın Covid testleri pozitif. Emre Çolak da kadro dışı. Galatasaray’ın kazanmasını bekliyorum.

Strasbourg – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2

Fransa Ligue 1’de günün önemli maçı Strasbourg – Paris Saint Germain karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %64’ü konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Strasbourg son Bordeaux maçında deplasmanda 3-2 kazanmasını bildi. PSG ise büyük iş başardı ve Bayern’ideplasmanda devirdi. O maçın ardından ligde de Strasbourg önünde en az 2 gol bulacakları kanaatindeyim.

Bayern Münih – Union Berlin Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Bayern Münih – Union Berlin karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu