Günün En Çok Oynanan Maçları

10 Nisan 2021 Cumartesi - 13:39
Galatasaray – Fatih Karagümrük Maç Sonucu 1
İddaa programı Cumartesi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray
– Fatih Karagümrük mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %66’sı ev sahibi ekibe oynuyor.
Misli.com Yazarı Ertan Süzgün’ün Yorumu
Rizespor ve Hatayspor
yenilgileriyle zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray, bu süreçte kalesinde tam 7 gol gördü. Annesi vefat eden Onyekuru, görev alamayacak. Karagümrük’te ise Borini ve Biglia’nın Covid testleri pozitif. Emre Çolak da kadro dışı. Galatasaray’ın kazanmasını bekliyorum.
Strasbourg – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2
Fransa Ligue 1’de günün önemli maçı Strasbourg – Paris Saint Germain karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %64’ü konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Strasbourg son Bordeaux maçında deplasmanda 3-2 kazanmasını bildi. PSG ise büyük iş başardı ve Bayern’ideplasmanda devirdi. O maçın ardından ligde de Strasbourg önünde en az 2 gol bulacakları kanaatindeyim.
Bayern Münih – Union Berlin Maç Sonucu 1
İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Bayern Münih – Union Berlin karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Bayern, Şampiyonlar Ligi
’nde geçen sezonun finalisti PSG karşısında evinde 3-2 kaybetti. Bu maç Hansi Flick’inöğrencilerinin reaksiyon vermesini bekliyorum. Eksiklere rağmen Bavyera ekibi kazanır.