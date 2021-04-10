Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

10 Nisan 2021 Cumartesi - 13:39
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Galatasaray – Fatih Karagümrük Maç Sonucu 1
İddaa programı Cumartesi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray – Fatih Karagümrük mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %66’sı ev sahibi ekibe oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Ertan Süzgün’ün Yorumu
Rizespor ve Hatayspor yenilgileriyle zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray, bu süreçte kalesinde tam 7 gol gördü. Annesi vefat eden Onyekuru, görev alamayacak. Karagümrük’te ise Borini ve Biglia’nın Covid testleri pozitif. Emre Çolak da kadro dışı. Galatasaray’ın kazanmasını bekliyorum.
 
Strasbourg – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2
Fransa Ligue 1’de günün önemli maçı Strasbourg – Paris Saint Germain karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %64’ü konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Strasbourg son Bordeaux maçında deplasmanda 3-2 kazanmasını bildi. PSG ise büyük iş başardı ve Bayern’ideplasmanda devirdi. O maçın ardından ligde de Strasbourg önünde en az 2 gol bulacakları kanaatindeyim.
 
Bayern Münih – Union Berlin Maç Sonucu 1
İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Bayern Münih – Union Berlin karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Bayern, Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezonun finalisti PSG karşısında evinde 3-2 kaybetti. Bu maç Hansi Flick’inöğrencilerinin reaksiyon vermesini bekliyorum. Eksiklere rağmen Bavyera ekibi kazanır.
 
 

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Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
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