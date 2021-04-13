Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

13 Nisan 2021 Salı - 14:12
İLGİLİ HABERLER
PSG - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları! Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (11 Nisan)

Paris Saint Germain – Bayern Münih Maç Sonucu 2
İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Paris Saint Germain – Bayern Münih karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %11’i Alman ekibinin kazanacağı görüşünde.
 
Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi
Başta Lewandowski olmak üzere, Douglas Costa, Tollisso ve Gnabry gibi çok önemli eksikleri yüzünden ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan Bayern, deplasmanda rakibini mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. İlk maçtan farklı bir senaryo beklemiyorum. Yine bol gollü bir maç bizleri bekliyor. Ev sahibi takımda Mbappe, Neymar, Di Maria ve Draxler’den oluşan inanılmaz bir hücum gücü var. Diğer tarafta ise oyun disiplininden çok zor kopan Müller ve kanatlardan Coman ve Sane’nin destekleriyle Choupo-Moting’in gol tehditleri söz konusu. Bu karşılaşmada KG Var oranı neredeyse yok gibi olduğu için düşünmeyelim bile. Bu nedenle 1.60 gibi güzel bir orandan 3.5 üstü tercihi kuponlara eklenebilir.
 
Chelsea – Porto Maç Soncu 1
İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün diğer maçı Chelsea – Porto mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Chelsea ilk maçta avantajlı skoru elde etti ve sahadan 2-0 üstün ayrıldı. Ardından da ligde Crystal Palace’ı 4-1 ile geçti. Formdalar ve 5-2’lik West Bromwich mağlubiyetinin bir yol kazası olduğunu ortaya koydular. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin başarılı ekibi Porto ise iyi başladığı, pozisyonlar bulduğu maçta sahadan 2-0 ile ayrıldı. İşleri çok zor, tüm riskleri alıp belki gol bulabilirler. Ancak verecekleri açıkları Chelsea’nin hızlı hücum oyuncuları affetmez. Ben yine Chelsea kazanır diyorum.
 
Altınordu – Adana Demirspor Maç Sonucu 2
TFF 1. Lig’de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor deplasmanda Altınordu ile karşılaşırken bu mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %14’ü konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
İkincilik koltuğu için mücadele eden iki takım karşılaşacak.   Ancak ikinciliği yani Süper Lig’e yükselmeyi daha çok isteyen ekibin Adana Demirspor olduğu görüşündeyim.   Geçtiğimiz hafta Keçiörengücü’ne kaybeden Altınordu’nun bu maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılacağı görüşündeyim.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör görüşmesi ortaya çıktı! İşte o teklif... Fenerbahçe'de yeni teknik direktör görüşmesi ortaya çıktı! İşte o teklif...
Fenerbahçe'de her şeyi değiştiren diyalog! Mert Hakan Yandaş fırtınası...Fenerbahçe'de her şeyi değiştiren diyalog! Mert Hakan Yandaş fırtınası... Mesut Özil'den büyük sürpriz! Resmi açıklama geldi: Dönüm noktası Mesut Özil'den büyük sürpriz! Resmi açıklama geldi: Dönüm noktası Galatasaray'da şok eden gerçek ortaya çıktı! Düşüşün nedeni... Galatasaray'da şok eden gerçek ortaya çıktı! Düşüşün nedeni...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.