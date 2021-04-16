Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş - Ankaragücü: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş - Ankaragücü mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Beşiktaş için artık şampiyonluk yürüyüşü başladı. Fenerbahçe ile aralarında 4 puanlık fark var ve önemli bir avantaja sahipler. Ancak bu durumun siyah beyazlı takımda bir rahatlama yaratacağı görüşünde değilim. Ligin en iyi futbol oynayan ekibi hak ettiği şampiyonluğa ilerliyor. Ankaragücü yükselişte ancak özellikle 2-1 kazandığı Başkent derbisinde rakibi Gençlerbirliği’ne karşı ciddi pozisyonlar verdi. Bu karşılaşmayı Beşiktaş kazanır ve 3.5 gol altı ile tamamlanır diyorum.

Leipzig - Hoffenheim: Maç Sonucu 1

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Leipzig - Hoffenheim mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada Leipzig’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Bundesliga'da 29. Hafta seyir zevki yüksek olmasını beklediğimiz bir maç ile başlıyor. Nagelsmann Leipzig'inde Sörloth çok formda ve kendisini bulmuş gibi görünüyor. Hoffenheim ise deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor. Bu sezon istedikleri gibi geçmedi ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladılar. Leipzig'ın zorlanmayacağını düşünüyorum. MS:1.

Konyaspor - Kayserispor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Konyaspor - Kayserispor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada Konyaspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi