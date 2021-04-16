Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

16 Nisan 2021 Cuma - 13:27
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş - Ankaragücü maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Roma - Ajax maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Liverpool - Real Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Beşiktaş - Ankaragücü: Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş - Ankaragücü  mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Beşiktaş için artık şampiyonluk yürüyüşü başladı. Fenerbahçe ile aralarında 4 puanlık fark var ve önemli bir avantaja sahipler. Ancak bu durumun siyah beyazlı takımda bir rahatlama yaratacağı görüşünde değilim. Ligin en iyi futbol oynayan ekibi hak ettiği şampiyonluğa ilerliyor. Ankaragücü yükselişte ancak özellikle 2-1 kazandığı Başkent derbisinde rakibi Gençlerbirliği’ne karşı ciddi pozisyonlar verdi. Bu karşılaşmayı Beşiktaş kazanır ve 3.5 gol altı ile tamamlanır diyorum. 
 
Leipzig - Hoffenheim: Maç Sonucu 1
İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Leipzig - Hoffenheim mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada Leipzig’in kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi
Bundesliga'da 29. Hafta seyir zevki yüksek olmasını beklediğimiz bir maç ile başlıyor. Nagelsmann Leipzig'inde Sörloth çok formda ve kendisini bulmuş gibi görünüyor. Hoffenheim ise deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor. Bu sezon istedikleri gibi geçmedi ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladılar. Leipzig'ın zorlanmayacağını düşünüyorum. MS:1.
 
Konyaspor - Kayserispor: Maç Sonucu 1
İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Konyaspor - Kayserispor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada Konyaspor’un kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi
Kayserispor’da kötü gidişat sürüyor. Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktıkları 3 maçta 2 puan alabildiler. Konyaspor, düşme hattının 7 puan uzağında. Kayserispor, rakibine oranla daha sıkıntılı bir yerde. Puan almalarını bekliyorum.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: misli misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Mostafa Mohamed bedavaya Galatasaray'a imza atabilir! Mostafa Mohamed bedavaya Galatasaray'a imza atabilir!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan transfer açıklaması Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan transfer açıklaması Erzurumspor'da Yılmaz Vural depremi! 4 isim kadro dışı...Erzurumspor'da Yılmaz Vural depremi! 4 isim kadro dışı... Galatasaray'dan 3 transfer! Gedson, Etebo ve Saracchi'nin yerine... Galatasaray'dan 3 transfer! Gedson, Etebo ve Saracchi'nin yerine...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.