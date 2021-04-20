Günün En Çok Oynanan Maçları

Sivasspor - Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Sivasspor - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Sivasspor ligde tam 12 haftadır kaybetmiyor. Ve aynı zamanda gol yollarında da son derece etkililer. Oynadıkları son 8 maçın 7’sinde gol atmayı başardılar. Beşiktaş karşısında da skor bulacakları görüşündeyim. Beşiktaş da şampiyonluk adına bu kritik virajda gol bulacaktır. Taraf bahsi yerine ‘karşılıklı gol var’ tercihi son derece ideal.

Fatih Karagümrük - Göztepe: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Fatih Karagümrük - Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Karagümrük’te kaleci Viviano cezalı. Bertolacci, Roco, Zukanovic, Campi, Koray ve Efe’nin ise Covid testleri pozitif. Göztepe’de ise Alpaslan yok. İzmir temsilcisi eksik rakibi karşısında puan almaya yakın.

Hatayspor - Antalyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Hatay spor - Antalyaspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi