Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 15:38
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Galatasaray – Trabzonspor Maç Sonucu 1
 
İddaa programı Süper Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %52’si ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
 
Galatasaray açısından son Göztepe maçındaki zafer çok önemliydi. Kerem Aktürkoğlu 3 golü ile öne çıktı. Bu maç Trabzon önünde zirveye tutunmak adına önemli bir fırsat. Galatasaray en az 2 gol bulur.
 
Cadiz – Real Madrid (2)
 
İspanya La Liga’da zirveyi yakından ilgilendiren Cadiz – Real Madrid karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %44’ü Eflatun Beyazlılar’a oynuyor.
 
Dortmund – Union Berlin Maç Sonucu 1
 
İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Borussia Dortmund – Union Berlin karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi
 
Futbol zevkinin üst limitlerde yaşanacağı bir maç olmasını bekliyorum. Dortmund, Werder Bremen'i 4-1 yenip, buraya geliyor. Kazanmaları kadar Haaland'ın suskunluğunu bozması da çok önemli ve motive edici bir gelişmeydi. Union Berlin ise son 3 deplasman maçını kazanamadı. Ligin ilk maçında kazanan ekip Union Berlin olmuştu. Ancak bu kez galibiyete yakın olan tarafın Dortmund olduğunu düşünüyorum. MS:1 tercihim.

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Etiketler: misli
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