Günün En Çok Oynanan Maçları

21 Nisan 2021 Çarşamba - 15:46
Galatasaray – Trabzonspor Maç Sonucu 1
İddaa programı Süper Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray
-Trabzonspor karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %52’si ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Galatasaray açısından son Göztepe maçındaki zafer çok önemliydi. Kerem Aktürkoğlu 3 golü ile öne çıktı. Bu maç Trabzon önünde zirveye tutunmak adına önemli bir fırsat
. Galatasaray en az 2 gol bulur.
İspanya La Liga’da zirveyi yakından ilgilendiren Cadiz – Real Madrid
karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %44’ü Eflatun Beyazlılar’a oynuyor.
B. Dortmund – Union Berlin Maç Sonucu 1
İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Borussia
Dortmund – Union Berlin karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.
Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi
Futbol zevkinin üst limitlerde yaşanacağı bir maç olmasını bekliyorum. Dortmund, Werder Bremen
'i 4-1 yenip, buraya geliyor. Kazanmaları kadar Haaland'ın suskunluğunu bozması da çok önemli ve motive edici bir gelişmeydi. Union Berlin ise son 3 deplasman maçını kazanamadı. Ligin ilk maçında kazanan ekip Union Berlin olmuştu. Ancak bu kez galibiyete yakın olan tarafın Dortmund olduğunu düşünüyorum. MS:1 tercihim.