Günün En Çok Oynanan Maçları

Gençlerbirliği – Rizespor 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Gençlerbirliği – Rizespor karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %34’ü gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Gençlerbirliği, oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. Kümede kalma yolunda galibiyetten başka şansları yok. Çaykur Rizespor, Bülent Uygun yönetiminde iyi bir hava yakalayarak 42 puana ulaştı ve iyice rahatladı. Kart cezalısı Baiano görev alamayacak. Gençlerbirliği’nde ise Arda Kızıldağ ve Sefa yok. İki takımdan da karşılıklı goller izleriz.

Arsenal – Everton Maç Sonucu 1

Cuma bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Arsenal – Everton karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i Kırmızı-Beyazlıların galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Analizi

Arsenal, Fulham önünde çok etkili oynadı ancak gol konusunda şanssızdı. Milimetrik ofsaytla gol iptali şanssızlığı yaşadı. Üretkendi pozisyon olarak ama 1-1 ile sahadan ayrıldı. Everton tam bir hayal kırıklığı performansla ilerliyor. Tottenham'la berabere kaldıkları maç tamamen Tottenham ikramı. Ev sahibinde Aubameyang hasta, Lacazette'in durumu belirsiz. Everton savunma ağırlıklı kadro çıkarıyor son dönemde. 2,3 Gol sayısı mantıklı. 2.5 kart üst de düşünülmeli.

Augsburg – Köln Maç Sonucu 2

Misli.com’dan canlı seyredebileceğiniz Augsburg – Köln karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %18’i konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yazarı Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Köln hafta içi mesaisinde Leipzig'i yenerek dev bir adım atmayı başardı. Hala 4 puanlık bir marj var ama Leipzig gibi bir devi yenmek büyük motivasyon sağlayacaktır. Ev sahibi Augsburg'a baktığımızda ise ligin gol konusunda en kısır takımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Köln'ün kazanmaktan başka çaresi yok. Augsburg için rahatlık bu maça dezavantaja dönebilir. MS:2'nin oranı da gayet iyi. Kuponlara yazılabilir.