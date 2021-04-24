Günün En Çok Oynanan Maçları

24 Nisan 2021 Cumartesi - 12:45
Metz – Paris
Saint Germain: Maç Sonucu 2
İddaa programının Fransa
Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Metz – Paris Saint Germain mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi
City maçı öncesi son sınavına çıkacak olan PSG, performans anlamında çıtayı bu sezonun en yüksek seviyesine çıkardı. Bir yandan Şampiyonlar Ligi
’ne hazırlanıyorlar ama lig maçlarındaki puan kayıpları da şampiyonluğu kaçırmaları anlamına geliyor. PSG hayır rakibi karşısında maçı ilk yarıdan koparmayı başaracaktır.
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş
- Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.
Beşiktaş, Ankaragücü ve Sivasspor
maçlarından 4 puan bıraktı. Cenk Tosun
, Aboubakar, Hasic, Oğuzhan görev alamayacak. Welinton cezalı. Larin’in durumu ise belirsiz. Kayserispor, oynadığı son 7 maçı da kazanamadı. Avramovski cezası nedeniyle yok. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş’ın daha fazla kayba tahammülü yok.
İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Antalyaspor
- Galatasaray mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Galatasaray, Trabzon
spor karşısında berabere kalarak şampiyonluk yarışına havlu attı. Sarı kırmızılılarda birçok problem ve sorun var. Trabzon maçı sonrasında teknik direktör Fatih Terim
tartışılmaya başlandı. Galatasaray istenilen futbolu sergileyemiyor. Antalyaspor’un da, Galatasaray’dan puan alacağı kanaatindeyim. Cazip oranı ile ev sahibinin çifte şansı değerlendirilebilir.