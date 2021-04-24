Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 12:45
İLGİLİ HABERLER
Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

Metz – Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2
 
İddaa programının Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Metz – Paris Saint Germain mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi
 
City maçı öncesi son sınavına çıkacak olan PSG, performans anlamında çıtayı bu sezonun en yüksek seviyesine çıkardı. Bir yandan Şampiyonlar Ligi’ne hazırlanıyorlar ama lig maçlarındaki puan kayıpları da şampiyonluğu kaçırmaları anlamına geliyor. PSG hayır rakibi karşısında maçı ilk yarıdan koparmayı başaracaktır.
 
Beşiktaş - Kayserispor: Maç Sonucu 1
 
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş - Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada  Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.
 
Beşiktaş, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarından 4 puan bıraktı. Cenk Tosun, Aboubakar, Hasic, Oğuzhan görev alamayacak. Welinton cezalı. Larin’in durumu ise belirsiz. Kayserispor, oynadığı son 7 maçı da kazanamadı. Avramovski cezası nedeniyle yok. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş’ın daha fazla kayba tahammülü yok.
 
Antalyaspor - Galatasaray: Maç Sonucu 2
 
İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Antalyaspor - Galatasaray mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
 
Galatasaray, Trabzonspor karşısında berabere kalarak şampiyonluk yarışına havlu attı. Sarı kırmızılılarda birçok problem ve sorun var. Trabzon maçı sonrasında teknik direktör Fatih Terim tartışılmaya başlandı. Galatasaray istenilen futbolu sergileyemiyor. Antalyaspor’un da, Galatasaray’dan puan alacağı kanaatindeyim. Cazip oranı ile ev sahibinin çifte şansı değerlendirilebilir.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: misli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da ayrılık! Martin Linnes Yunanistan'a gidiyor Galatasaray'da ayrılık! Martin Linnes Yunanistan'a gidiyor
Beşiktaş, Galatasaray derken Salih Uçan Trabzonspor'da!Beşiktaş, Galatasaray derken Salih Uçan Trabzonspor'da! Atilla Szalai çılgınlığı! Newcastle, West Ham, Aston Villa ve Sevilla devredeAtilla Szalai çılgınlığı! Newcastle, West Ham, Aston Villa ve Sevilla devrede Şansal Büyüka'dan ses getirecek Fatih Terim iddiası! 'Kalan maçlarda...'Şansal Büyüka'dan ses getirecek Fatih Terim iddiası! 'Kalan maçlarda...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.