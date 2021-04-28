Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

28 Nisan 2021 Çarşamba - 12:57
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Kayserispor - Denizlispor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kayserispor - Denizlispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Denizlispor’un kalan haftalarda işi zor. Muhtemelen ilk düşen takım onlar olacak. Kayserispor yeni teknik direktör Yalçın Koşukavak ile ilk maçında kazanır.

Galatasaray - Konyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %67’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Bitime 5 maç kala, yarışta her puanın ehemmiyeti büyük. Zira Galatasaray son haftalarda özellikle kendi evinde çok puan kaybetti. Antalya galibiyetinin morali bir yana, Halil ve Kerem gibi isimlerin son dönemdeki performansı Sarı Kırmızılılar için pozitif bir hadise. Konya’da savunmadan Skubic ve Abdülkerim cezalı! İki önemli ismin de yokluğunu göz önüne alırsak, Galatasaray bu kez kendi evinde takılmaz diye düşünüyorum.

Rizespor - Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Rizespor - Beşiktaş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Beşiktaş’ta cezası biten Welinton, sakatlıkları düzelen Atiba ve Larin döndü. Cenk Tosun, Oğuzhan, Hasic, Aboubakar yok. Rosier ve Necip ise cezalı. Rize’de iki takımdan da gol bekliyorum.
 

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