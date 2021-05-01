Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 13:46
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Adana Demirspor - Balıkesirspor: Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye 1. Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Adana Demirspor - Balıkesirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için müthiş bir mücadele gösteren Adana Demir, Tuzla galibiyetiyle seriyi de 5’e çıkardı. Balıkesirspor ise hedefsiz kaldı. Son dönemde de tutuk bir görüntüleri var. Kıyasıya ilk 2 mücadelesinde, Adana Demir’in hata yapmasını beklemiyorum. ‘MS 1 ve 4.5 alt’ ikilisinin yanıltmayacağını düşünüyorum.
 
Paris Saint Germain - Lens: Maç Sonucu 1
İddaa programının Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Paris Saint Germain - Lens mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
PSG, Mancshester City önünde öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından tekrardan karşılaşacaklar. Ligde de şampiyonluk yarışı oldukça çekişmeli geçiyor. Paris ekibi bu maçta yanıltmaz. 
 
Samsunspor - Ankaraspor: Maç Sonucu 1
İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye 1. Ligi karşılaşması Samsunspor - Ankaraspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %48’i karşılaşmada Samsunspor’un kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi
Samsun son iki haftada aynı puanda olduğu Adana Demir ile Giresun’dan birinin hata yapmasını bekliyor. Hem ikili hem de üçlü averajda rakiplerinden gerideler. Aksi taktirde Play-Off oynayacaklar. Bolu deplasmanında iyi oynayıp kazanan Kırmızı-Beyazlılar, ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor önünde de 3 puana yakın. Ancak Ankara düşmesinin kesinleştiği Bandırma maçında geriden gelip 90+3’te penaltıdan attığı golle 3-2 kazandı. Kadroda rotasyona gitmezlerse Samsun’u da hızlı hücumlarda sıkıntıya sokabilirler. Ev sahibini favori olduğu maçta 1 ve 2.5 üstü denenir.
 

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Etiketler: Günün En Çok Oynanan Maçları misli misli.com
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