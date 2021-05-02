Günün En Çok Oynanan Maçları

Denizlispor - Rizespor: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Denizlispor - Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Denizlispor, Kayseri deplasmanında 6-3 mağlup oldu. Küme düşen ilk takım olarak görülüyorlar. Kart cezalısı Murawski yok. Rizespor’da ise Djokovic cezası nedeniyle oynamayacak. Gollü bir 90 dakika olur.

Tottenham – Sheffield United: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Premier Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Tottenham – Sheffield United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Tottenham, Mourinho’nun ayrılığı sonrasında çıktığı maçlarda pozitif bir futbol ortaya koymaya başladı. Özellikle Kane ve Son bu süreçte daha fazla sorumluluk alıp skor yükü çekmeye başladı. Küme düşen Sheffield’i mağlup edecekleri görüşündeyim.

Napoli – Cagliari: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı İtalya Serie A karşılaşması Napoli - Cagliari mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmada Napoli’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Napoli kadrosunun son derece yönlü bir kadro olduğu düşüncesindeyim. Son dönemde harika sonuçlar alıyorlar ve ilk dört arasına da girmeyi başardılar. Bu maçta favorim ev sahibi. Karşılıklı Gol Var bahsi de güzel oranından değerli.