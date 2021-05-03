Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:10
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Fenerbahçe – BB Erzurumspor: Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe – BB Erzurumspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi
Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı haftada Fenerbahçe için kritik bir 90 dakika. Cezalı Gökhan Gönül yok. Erzurumspor, kümede kalma yolunda son kozlarını oynuyor. Cezalı Emrah Başsan yok. Fenerbahçe favori.
 
Torino - Parma: 1-0 Çifte Şans
İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Torino - Parma mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %76’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kaybetmeyeceğini düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi
Parma, maalesef kendi ipini çekti. Sezon başındaki yanlış teknik adam tercihi sezon ortasında düzeltilmeye çalışınca çok geç oldu. Yine de bahis anlamında bizi üzmeyen bir Parma vardı. Torino, ligde kalma mücadelesi içinde riskler alarak oynuyor. Özellikle iç sahada gole dönük oyunları değerli. Parma, her rakibe gol atacak güce sahip. Karşılıklı gol var bahsi yine çok değerli
 
Başakşehir - Ankaragücü: Maç Sonucu 1
İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Başakşehir - Ankaragücü mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada Başakşehir’in kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi
Başakşehir’de Epureanu cezalı. Ankaragücü’nde Geraldo kart cezalısı. İki takım da kontrollü başlar.
 

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