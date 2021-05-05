Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 13:39
İLGİLİ HABERLER
Chelsea - Real Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları Gençlerbirliği-Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

Chelsea – Real Madrid: Maç Sonucu 2
 
İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Chelsea – Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
 
İlk maçta İspanya'dan 1-1'lik skorla dönen Chelsea az da olsa avantajlı. Real Madrid ligde şampiyonluk yarışında çok kayıplar yaşadı ama Şampiyonlar Ligi ve Zidane denince, bu tarz maçlardaki başarısı ortada. Tuchel ise Chelsea'ye gol yememe kültürünü oturttu. Tam bir satranç ustası. Bitiricilik konusunda Real kadar başarılı değil ama istediğini alıyor. Final öncesi son mücadelede tercihlerim 2,3 gol, 9.5 üst korner ve ilk yarı X...
 
Rio Ave – Sporting Lizbon: Maç Sonucu 2
 
İddaa programının Portekiz Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Rio Ave – Sporting Lizbon mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada Sporting Lizbon’un kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi
 
Sporting arka arkaya aldığı beraberliklerden sonra yeniden kazanmalara başladı. Artık şampiyonluk için gün sayıyorlar. Rio Ave 8 maçtır 3 puanı bir arada göremedi. Sporting deplasmanda kazanarak hedefe bir adım daha yaklaşır.
 
Nizhny Novgorod - Zaragoza: Maç Sonucu 1
 
İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması Nizhny Novgorod - Zaragoza mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %6’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi
 
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Nizhny Novgorod evsahipliği yapıyor. Maçlar seyircili oynanacak. İki takım bu sezon aynı grupta yer almış, iki maçı da Zaragosa az farklarla olsa da kazanmıştı. Novgorod, VTB Ligi'nde 5. sırada bitirdi. Ellerindeki kadroya göre çok iyi bir performans sergilediler. Zaragosa da İspanya Ligi'nde Play-Off'un biraz uzağında kaldı. Çok atıp çok yiyen bir takım görüntüsünde. Rusya'daki normal sezon maçını Zaragosa 98-92 kazanmıştı. Zaragosa'nın kendi liginde oynadığı son 4 maçta ortalama 190 civarı sayı çıktı. Yine yüksek skor bekliyorum. 168.5 barajı aşılır diye düşünüyorum.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: MİSLİ
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Şansal Büyüka'dan çarpıcı iddia! Eğer Beşiktaş Galatasaray derbisini kaybederse... Şansal Büyüka'dan çarpıcı iddia! Eğer Beşiktaş Galatasaray derbisini kaybederse...
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor resmen dağıldı! Rodallega'yı ise...Süper Lig ekiplerinden Denizlispor resmen dağıldı! Rodallega'yı ise... Yunan basının iddiası burada bomba etkisi yarattı! Bruma Fenerbahçe'ye geliyorYunan basının iddiası burada bomba etkisi yarattı! Bruma Fenerbahçe'ye geliyor Süper Lig yayını için bir araya geldiler iki şirketin kapısını çaldılar!Süper Lig yayını için bir araya geldiler iki şirketin kapısını çaldılar!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.