Günün En Çok Oynanan Maçları

Chelsea – Real Madrid : Maç Sonucu 2

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İlk maçta İspanya 'dan 1-1'lik skorla dönen Chelsea az da olsa avantajlı. Real Madrid ligde şampiyonluk yarışında çok kayıplar yaşadı ama Şampiyonlar Ligi ve Zidane denince, bu tarz maçlardaki başarısı ortada. Tuchel ise Chelsea'ye gol yememe kültürünü oturttu. Tam bir satranç ustası. Bitiricilik konusunda Real kadar başarılı değil ama istediğini alıyor. Final öncesi son mücadelede tercihlerim 2,3 gol, 9.5 üst korner ve ilk yarı X...

Rio Ave – Sporting Lizbon: Maç Sonucu 2

İddaa programının Portekiz Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Rio Ave – Sporting Lizbon mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada Sporting Lizbon’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Sporting arka arkaya aldığı beraberliklerden sonra yeniden kazanmalara başladı. Artık şampiyonluk için gün sayıyorlar. Rio Ave 8 maçtır 3 puanı bir arada göremedi. Sporting deplasmanda kazanarak hedefe bir adım daha yaklaşır.

Nizhny Novgorod - Zaragoza: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması Nizhny Novgorod - Zaragoza mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %6’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi