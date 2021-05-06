Günün En Çok Oynanan Maçları

Roma – Manchester United: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA ŞAvrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Roma Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Roma'da hiç şüphesiz ki Mourinho heyecanı var. Yeni sezonda takımı Mourinho çalıştıracak. İlk maçın 6-2 Man Utd lehine bitmesi bu maçı formaliteye çevirdi. Yine KG VAR en iyi seçim.

Arsenal - Villarreal: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Arsenal - Villarreal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada Arsenal’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Villarreal ilk maçta beklediğim gibi sahadan galibiyetle ayrıldı. Arsenal evinde turu lehine çevirmeye çalışacak. Bu konuda işi kolay değil. Emery bu konuda çok tecrübeli. Eski takımını saf dışı bırakıp finale çıkar.

Hertha Berlin - Freiburg: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Almanya Bundesliga karşılaşması Hertha Berlin – Freiburg mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi

Hertha erteleme maçlarına devam ediyor ve bu maçları mutlaka kazanmak zorunda, yoksa Avrupa diye yola çıktığı sezonda küme düşmesi biraz daha yaklaşıyor. Mainz ile oynanan ilk erteleme maçında mücadele gücü yerindeydi ama hücumda etkili olamadılar. Benzer bir mücadele bu maçta da olursa, Hertha'nın puan alma olasılığın yine yüksek olduğunu düşünüyorum. Freiburg'un rahat bir konumda olması pek bir şey ifade etmiyor, Christian Streich takımını benzer durumda geçen sezon da enerjik tuttu. Beklentim 2-3 gol arasında kalacak bir maç.