Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 15:05
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Galatasaray – Beşiktaş Maç Sonucu 1
İddaa programı Süper Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray – Beşiktaş karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %19’u Sarı Kırmızılıların derbiyi kazanacağı görüşünde.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Galatasaray açısından tamam ya da devam karşılaşmasında iki farklı galibiyetten başka parola yok. Beşiktaş, Hatay galibiyeti ile son derece moralli. Bu maçta karşılıklı goller en ideal seçenek olarak dikkat çekiyor.
 
Ankaragücü – Fenerbahçe Maç Sonucu 2
İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Ankaragücü – Fenerbahçe karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i konuk ekipten galibiyet bekliyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Son 3 haftadır üst üste mağlubiyetler alan Ankaragücü ateşle oynadı. 1-0 öne geçtikleri Başakşehir maçını 2-1 kaybederek zor bir tablo içine girdiler. Bana göre işleri çok zor ve 5 haftadır kazanamıyorlar. Fenerbahçe takımı sahada ve kulağı ise İstanbul’daki derbide olacak. Galatasaray’ın alacağı puan ya da puanlar Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarını diri tutacak. Fenerbahçe lig bitimine 3 hafta kala bu yarışa havlu atmaz ve Başkent deplasmanında kazanır diyorum.
 
Liverpool – Southampton Maç Sonucu 1
Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Liverpool sahasında Southampton ile karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %17’si ev sahibinin maçı kazanmasını bekliyor.
 
Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu
İlk maçta Soton 1-0 kazanmış, Hasenhüttl maç sonu göz yaşlarına boğulmuştu. Sonrasında ise Soton tepe taklak ligin dibine doğru inişe geçmişti.Hayal kırıklığı sezon geçiren Liverpool ise hala Şampiyonlar Ligi umudunu sürdürüyor. Gollü maç izleriz. İlk 45’te de bekliyorum.
 

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