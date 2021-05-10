Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:54
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Porto – Sporting Farense: Maç Sonucu 1
İddaa programının Portekiz Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Porto – Sporting Farense mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi
Porto hafta arasında derbide Benfica ile berabere kalarak adete Sporting'in ekmeğine yağ sürdü.Farnese ise düşmememek için çırpınıyor. Son 4 maçında kaybetmediler. Taraf bahsi riskli. İlk yarıda en az 1 gol izleriz.  
 
Spartak Moskova - Khimki: Maç Sonucu 1
İddaa programının Rusya Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Spartak Moskova - Khimki mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %5’i karşılaşmada Spartak Moskova’nın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi
Lokomotiv'in, Zenit'e mağlup olması ile birlikte tekrardan ikinciliğe yükselen Spartak, son haftaya girilirken bu avantajını kullanmak isteyecektir. Ev sahibi ekibin sürpriz yaşamasını beklemiyorum. Tercihim MS 1.
 
Real Betis - Granada: Maç Sonucu 1
İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı La Liga karşılaşması Real Betis - Granada mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Real Betis son 6 maçında da berabere kaldı ve bu seriyi artık bozmak istiyor. Granada ise son dönemde biraz istikrarsız gözüküyor. Manuel Pellegrini’nin öğrencileri iç sahada kazanacaktır ve ilk beş yarışında iddiasını sürdürecektir.
 

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Etiketler: misli misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları
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