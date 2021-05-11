Günün En Çok Oynanan Maçları

Denizlispor - Galatasaray : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Denizli spor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Denizlispor küme düştü ve artık veda maçlarına çıkıyor. Ev sahibi ekibin birçok sakat, cezalı ve alacağını tahsil edemediği için takımdan ayrılan futbolcusu var. Galatasaray ile şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak, ikincilik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş ’ı 3-1 mağlup eden ve motivasyonu yüksek Galatasaray’ın Denizli deplasmanından farklı galibiyetle dönmesini bekliyorum.

Beşiktaş – Fatih Karagümrük: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş – Fatih Karagümrük mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Derbide Galatasaray’a kaybeden Beşiktaş, şampiyonluk için hata yapmamalı. N’Koudou ve Mensah döndü. Aboubakar ve Gökhan Töre ise oynamayacak. Gollü bir ev sahibi takım galibiyeti bekliyorum

Fenerbahçe – Sivas spor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi