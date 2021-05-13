Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

13 Mayıs 2021 Perşembe - 13:19
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Manchester United - Liverpool: Maç Sonucu 2
İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester United - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Man Utd Salı akşamı Çağlar’dan yediği golle Leicester’a 2-1 kaybetti. Ancak zaten ligi 2.bitirmeleri çok yüksek ihtimal. Avrupa Ligi finalini bekliyorlar.Liverpool ise onca kayba rağmen Avrupa Ligi yolunda umutlandı. Kazanırsa 5.sıraya yerleşecek. Banko üst maçı diyorum.
 
Aston Villa - Everton: Maç Sonucu 2
İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Aston Villa - Everton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada Everton’un kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Everton, hala Avrupa’ya gitme şansı taşıyor ancak hem puan tablosu açısından zor, hem de istikrarsız sonuçları nedeniyle güvenilmiyor. Bir hafta önce yine Aston Villa ile lig maçı yapmışlardı. Kaybettiler, ardından West Ham’ı deplasmanda yendiler. İki takım 10 gün arayla yine gollü maç izletir.
 
Heracler - Feyenoord: Maç Sonucu 2.5 Üst
İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Hollanda Eredivisie karşılaşması Heracles - Feyenoord mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Derbide Twente ile yenişemeyen Heracles’in, ilk 8 şansı sürüyor. Almelo’da etkili bir iç saha karnesine sahip olmaları ve rakibin de büyüklüğü, motivasyon ve performans açısından Heracles’in skor yapma kapasitesini arttırıyor. De Klassieker yaralısı Feyenoord, moralsiz olsa da, son üç maçın performansını unutturmak istiyor. Gollere yönelmek en mantıklısı. İki ekip de gol bulur.
 

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