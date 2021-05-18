Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

18 Mayıs 2021 Salı - 13:43
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Antalyaspor - Beşiktaş: Maç Sonucu 2
İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş sezonu çifte kupa ile kapatmak için sahaya çıkıyor. Son maçta gelen şampiyonluk sonrasında Beşiktaş, İzmir’de kaldı ve 5 gündür de bu şehirde karşılaşmayı bekliyor.   Zafer sonrasında finale ne derece hazırlanabildikleri sorgulansa da rakipler Antalyaspor kötü bir periyot geçiriyor.   Antalyaspor ligde oynadığı son 7 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı. Beşiktaş rakibini mağlup eder ve kupaya uzanır.
 
Altınordu - Samsunspor: Maç Sonucu 2
İddaa programının Türkiye 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Altınordu - Samsunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u karşılaşmada Samsunspor’un kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Samsunspor, Süper Lig’e direkt olarak yükselme hakkını averaj farkı ile kıl payı kaçırdı. Onlar da ortaya koydukları mücadele ile en az Giresunspor ve Adana Demirspor kadar Süper Lig’de olmayı hak ettiler.   Play off etabında da finalin Altay ile Samsun arasında oynanacağı görüşündeyim. Samsunspor, Altınordu ile İzmir’de oynadığı normal sezon maçında sahada 9 kişi kalmasına rağmen rakibinden puan almayı başarmıştı.   Samsunspor’un tecrübeli teknik adamı Ertuğrul Sağlam ve bu sezon iyi performans sergileyen kadrosu ile Altınordu engelini geçeceğini düşünüyorum.   Samsun ilk maçta turu getirecek skoru alır ve maçı kazanır diyorum.
 
Manchester United - Fulham: Maç Sonucu 1
İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Premier Lig karşılaşması Manchester United - Fulham mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Man Utd son 2 maçında Leicester ve Liverpool’a kendi evinde kaybetti. Ligde 2.lik büyük ihtimalle gerçekleşecek ama henüz garanti değil.  Haftaya oynanacak olan Avrupa Ligi finaline hazırlanıyorlar.Fulham veda maçlarını oynuyor. Gollü maç izleriz.
 

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